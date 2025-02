Migranti, Fidanza: minoranza toghe persegue obiettivi politici Milano, 1 feb. (askanews) - "Non c'è nessuno scontro diretto con la magistratura" sul dossier migranti, "c'è la volontà del governo di andare avanti giustamente con il controllo delle frontiere, il controllo dell'immigrazione irregolare e andremo avanti. Troveremo una soluzione anche rispetto a quest'ultimo pronunciamento" sul protocollo con l'Albania per la gestione dei flussi. Lo ha detto l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza, capodelegazione del partito al Parlamento Ue, al suo arrivo alla direzione nazionale di FdI. "C'è la sensazione che ci sia una parte minoritaria della magistratura che persegue obiettivi politici, che utilizza il proprio potere per cercare di arginare un'azione di governo che naturalmente ha una legittimazione popolare e parlamentare forte. Naturalmente con questo dovremmo fare i conti e ovviamente come è stato già detto non c'è alcuna volontà di fare alcun passo indietro rispetto ai percorsi di riforma che sono stati avviati. Andremo avanti", ha aggiunto Fidanza.