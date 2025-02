Migranti, Donzelli: toghe non contro governo ma contro Cassazione Roma, 1 feb. (askanews) - "Ho visto dei magistrati ieri sulla vicenda dell'Albania che forse non so se era loro intenzione andare contro le scelte del governo, però li ho visti andare contro le scelte della Cassazione che aveva detto che era compito dei governi stabilire quali erano i paesi sicuri, e non della magistratura. Aveva stabilito che era compito di ogni governo stabilire quali erano i paesi sicuri, quindi ho visto dei magistrati che vanno contro la Cassazione più che contro il governo ieri sull'Albania". Lo ha detto il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzeli, al suo arrivo alla direzione nazionale del partito che si svolge in un centro congressi a due passi da Piazza di Spagna.