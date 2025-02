Migranti, Albano (Md): su trattenimenti abbiamo fatto nostro dovere Roma, 27 feb. (askanews) - "La Corte di giustizia europea si pronuncerà e la questione non è politica ma giuridica. I magistrati hanno applicato la legge attualmente in vigore. Noi siamo tranquilli, riteniamo di aver fatto il nostro dovere". Così Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica (Md) e giudice della sezione immigrazione del tribunale di Roma ha risposto a chi le chiedeva della vicenda dei trattenimenti di migranti a margine della manifestazione davanti alla Corte di Cassazione dei magistrati in sciopero contro la riforma della Giustizia portata avanti del governo.