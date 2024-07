Migliaia in spiaggia a Barcellona per un concerto di musica classica Roma, 12 lug. (askanews) - Una gigantesca folla sulla spiaggia di Sant Sebastià, una delle più grandi e antiche di Barcellona. Migliaia di persone si sono ritrovate al tramonto per assistere a un concerto gratuito di musica classica tenuto dall'Orchestra Sinfonica di Barcellona (OBC) e diretto da Ludovic Morlot. Un evento che ha attirato anche moltissimi turisti che in estate affollano la città spagnola, dimostrando che non solo i concerti delle star del momento richiamano tante persone.