Migliaia di persone a Stonehenge per il solstizio d'estate Stonehenge, 21 giu. (askanews) - Migliaia di persone si riuniscono nel mistico sito di Stonehenge, nel sud dell'Inghilterra, per ammirare l'alba del solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno. Il monumento neolitico accoglie ogni anno folle di visitatori, incantati dai suoi menhir costruiti in modo da allinearsi con il sole durante i solstizi.