Migliaia di medicinali e sostanze dopanti sequestrati, 23 arresti Roma, 6 feb. (askanews) - Il Comando carabinieri per la Tutela della salute (NAS) e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno concluso la vasta operazione internazionale "Shield V" (Safe Health Implementation, Enforcement and Legal Development) che si è sviluppata da aprile a novembre 2024 sotto la direzione di Europol e con la partecipazione di 30 tra paesi dell'Unione Europea ed extra Ue, e di diverse organizzazioni internazionali, tra cui l'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA). Sequestrate circa 125mila unità di farmaci, anche ad azione dopante: 138 i soggetti segnalati all'autorità giudiziaria e 23 arresti. Tra i medicinali e le sostanze sequestrate, integratori, dispositivi medici e prodotti di vario genere, oltre 8.800 confezioni e circa 95.000 unità posologiche di farmaci in diverse forme, dagli anabolizzanti, ai dimagranti, antibiotici e antinfiammatori. Il valore commerciale dei sequestri è di oltre 2,6 milioni di euro. Oscurati inoltre 286 siti web di vendita illegale di farmaci contraffatti.