Migliaia di manifestanti pro-palestinesi marciano a Chicago Chicago, 23 ago. (askanews) - Diverse migliaia di dimostranti pro-palestinesi hanno marciato a Chicago per il quarto giorno di fila, mentre nella stessa città era in corso la Convention Democratica (DNC). I manifestanti chiedono alla candidata presidente di prendere una posizione più netta contro Israele nella conflitto contro i palestinesi. "Sono qui per protestare contro la DNC perché non ha preso più iniziative contro Israele", afferma Gnat Quartz, un dimostrante.