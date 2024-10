Migliaia di manifestanti filo-palestinesi in corteo a New York Roma, 8 ott. (askanews) - Bandiere palestinesi, kefiah e cartelli con scritte come "antisionismo non è antisemitismo" o "sionismo è terrorismo". Al grido di "Free Palestine", migliaia di manifestanti filo-palestinesi sono scesi nelle strade di New York un anno dopo l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre.