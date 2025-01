Migliaia di Houthi in piazza per Gaza: "Morte a Israele" Sanaa, 3 gen. (askanews) - Migliaia di manifestanti Houthi intonano in coro lo slogan "morte a Israele" mentre si radunano nella capitale Sanaa in segno di solidarietà con Gaza. Sventolando bandiere, cartelli, ma anche armi in aria, i partecipanti hanno ribadito così il loro sostegno al popolo palestinese.