Migliaia di abitanti di Gaza in coda per ore sulla strada costiera Gaza City, 17 set. (askanews) - Veicoli carichi di effetti personali e bambini addormentati intasano la strada costiera mentre gli abitanti di Gaza fuggono verso sud dopo che Israele ha lanciato il suo assalto di terra su Gaza City, un giorno dopo aver ottenuto il sostegno del suo principale alleato, gli Stati Uniti, nonostante il crescente allarme internazionale. Secondo l'Idf: "400 mila persone hanno lasciato Gaza City", ma oltre un milione di palestinesi restano nel nord della Striscia e rifiutano lo sfollamento forzato verso sud.