MiFi, arriva la piattaforma AI based per la finanza agevolata Roma, 23 set. (askanews) - Una piattaforma innovativa basata sull'Intelligenza artificiale, creata per semplificare e accelerare l'accesso ai fondi pubblici destinati alle imprese italiane: si chiama MiFi, creata da Mifinanzio, azienda che supporta le PMI italiane nei processi di ricerca e gestione degli strumenti di finanza agevolata. MiFi nasce con l'obiettivo di aiutare aziende e professionisti nella ricerca dei bandi più appropriati e nella redazione di progetti efficaci e grazie all'utilizzo avanzato di algoritmi AI, MiFi è in grado di analizzare velocemente le opportunità disponibili. "MiFinanzio - ha detto Ettore De Liberato, CEO di degg - è l'assistente digitale per la finanza agevolata. È una piattaforma software basata su tecnologia IA, sviluppata da MiFinanzio che serve a supportare aziende in cerca di contributi e consulenti del settore in tutti quei processi che vanno dalla ricerca di un bando, alla scrittura di un progetto, alla candidatura e alla rendicondazione, con un progetto collaborativo in cui azienda e collaboratori possono avere un software che li aiuti a gestire tutte le attività operative". Mifinanzio si avvale di un team multidisciplinare di esperti in finanza, tecnologia e consulenza aziendale. "Spesso le aziende - ha aggiunto Vincenzo Caprella, co-founder e CFO di Mifinanzio - hanno il problema di come recuperare risorse finanziarie. I modi per farlo sono attraverso il finanziamento dei soci o ricorrendo alle banche - ed è sempre più difficile - oppure attraverso la finanza agevolata. Il vantaggio in questo caso per le aziende è quello di ottenere delle risorse finanziarie a dei tassi estremamente agevolati e molto spesso accompagnati a dei contributi a fondo perduto". La presentazione di MiFi è avvenuta durante la rassegna Digital EvolutiOn Stage, all'interno degli eventi ufficiali della Rome Future Week 2024. L'evento è stato realizzato in collaborazione con Up Urban Places, Assodigit e Brandtopia.