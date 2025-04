Microsoft si impegna a proteggere i dati degli europei Milano, 30 apr. (askanews) - Microsoft si impegna a rafforzare la propria presenza in Europa e a proteggere i dati dei cittadini europei in un contesto di crescente tensione geopolitica. "Quello che vogliamo che gli europei sappiano è che possono contare su di noi", ha affermato il presidente di Microsoft, Brad Smith, che ha parlato da Bruxelles per rassicurare l'Europa in un momento in cui le relazioni transatlantiche sono ai minimi storici e con alcune delle big tech Usa che si sono molto avvicinate all'amministrazione di Donald Trump. "Come azienda, crediamo in un futuro in cui l'Europa, il Nord America e il mondo intero, in molti modi, possano trarre vantaggio dalle attività commerciali che operano oltre confine, e certamente dalla tecnologia americana, al servizio di tutti in Europa." "Oggi ci impegniamo affinché, se un governo in qualsiasi parte del mondo dovesse emettere un'ordinanza che obblighi Microsoft a sospendere o cessare le operazioni e il supporto per l'Europa dai nostri data center, ci rivolgeremo a un tribunale. Faremo ricorso a ogni via legale per contestare una simile ordinanza", ha concluso Smith.