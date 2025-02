Microsoft pensiona Skype: da maggio si passa solo a Teams Milano, 28 feb. (askanews) - Finisce un'era per la comunicazione online: Microsoft ha annunciato la chiusura di Skype, la piattaforma per le chiamate audio e video nata nel 2003. L'annuncio è arrivato con un messaggio sul blog ufficiale del gigante tech: "Per semplificare la nostra offerta di comunicazioni gratuite per i consumatori e adattarci più facilmente alle esigenze dei clienti - scrivono - ritireremo Skype a maggio 2025 per concentrarci su Microsoft Teams (gratuito), il nostro moderno hub di comunicazione e collaborazione". Tutti gli utenti Skype potranno accedere gratuitamente col loro account a Teams, dove verranno così automaticamente caricate chat e contatti.