Microsoft compie 50 anni. L'Ai è il suo presente e futuro Milano, 31 mar. (askanews) - Microsoft festeggia cinquanta anni. Fondata ad Albuquerque, in New Mexico, il 4 aprile del 1975 dagli amici d'infanzia Bill Gates e Paul Allen, Microsoft oggi è uno dei cinque titani Big Tech. L'azienda ha iniziato il suo viaggio sviluppando software per personal computer, trovando il suo primo grande successo con MS-DOS, il sistema operativo che ha alimentato i primi pc Ibm gettando le basi per la rivoluzione informatica degli anni '80. Microsoft non si è limitata a creare software ma ha costruito un ecosistema. Ancora oggi mantiene dei record ineguagliabili: il sistema operativo di punta Windows gira ancora sul 70,5 percento dei computer desktop del mondo. Office ha trasformato il modo in cui le persone lavorano, collaborano e comunicano. Excel, Word e PowerPoint sono diventati standard globali, testimoni di un'eredità che continua a influenzare il nostro mondo. Sebbene i primi cinquant'anni di Microsoft siano in generale una storia di successo fenomenale, ci sono stati anche una discreta dose di flop lungo il percorso. Il principale tra questi è stato Kin, l'incursione di Microsoft nel social networking sui telefoni cellulari. Con Apple e Nvidia, Microsoft ha una delle maggiori capitalizzazioni di mercato al mondo, circa 900 miliardi. Per mantenersi al top, dopo mezzo secolo di vita, ora Microsoft sta puntando sull'intelligenza artificiale con massicci investimenti nel settore, a partire dai miliardi di dollari investiti su Open Ai.