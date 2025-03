Miart, Coppola: occasione per valorizzare acquisizione Allemandi Milano, 24 mar. (askanews) - Una grande occasione per mettere a fattor comune per la prima volta davanti a un pubblico specializzato la partnership tra Intesa Sanpaolo e la casa editrice Allemandi, recentemente acquisita dal gruppo bancario: anche questo, secondo Michele Coppola, direttore Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, è l'edizione 2025 di miart, la fiera d'arte moderna e contemporanea di Milano di cui la banca è Main partner.