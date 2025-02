Metsola: se Europa non può difendersi da sola, nessuno lo farà Bruxelles, 3 feb. (askanews) - "Non c'è mai stato un momento più urgente per organizzare un vertice in cui discutere di difesa. Se c'è un messaggio molto chiaro che i nostri elettori ci hanno dato a giugno è che vogliono che investiamo di più nella sicurezza. Vogliono sentirsi più sicuri. Questo significa, a nome del Parlamento europeo, che spingeremo per avere più investimenti, più produzione e più cooperazione". Lo ha detto la presidente del Palamento europeo Roberta Metsola al vertice a Bruxelles dei capi di Stato e di governo dell'Ue dedicato al tema del rafforzamento della difesa. "Abbiamo fatto molto, ma è chiaro che dobbiamo fare molto, molto di più Se l'Europa non può difendersi da sola, nessuno difenderà l'Europa. Pertanto, la cosa peggiore che possiamo fare è l'inazione - ha aggiunto Perché se non agiamo, c'è la possibilità di una perdita di sovranità, di una perdita di sicurezza e di vite umane".