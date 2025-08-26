Domenica 24 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Crisi governo di FranciaRussia senza benzinaVit Kopriva SinnerVuelta 2025 tappa 4Manovra 2026 Irpef
Acquista il giornale
VideoMetsola: "Kiev non sarebbe libera senza il sostegno europeo"
26 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Metsola: "Kiev non sarebbe libera senza il sostegno europeo"

Metsola: "Kiev non sarebbe libera senza il sostegno europeo"

Rimini, 26 ago. (askanews) - "Kiev non sarebbe libera senza il sostegno europeo" e "i negoziati di pace non sarebbero possibili senza l'impegno europeo", ha sottolineato Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, oggi al Meeting di Rimini nel corso del panel "Nuovi mattoni per l'Europa". Dopo aver ringraziato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, Metsola ha sottolineato che l'Europa vuole una "pace duratura che mantenga tutti noi al sicuro", una pace che si basi sui concetti "nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina" e "nulla sull'Europa senza l'Europa".