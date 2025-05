Metodo Puzzilli, a Milano sbarca il re del sorriso Milano, 12 mag. - All'ombra di City Life sbarca il sorriso più luminoso d'Italia. Inaugurato ufficialmente il nuovo studio milanese del Dottor Emanuele Puzzilli, professionista affermato nel campo dell'odontoiatria ed esperto dell'estetica del sorriso. Dopo le due sedi romane ecco il salto a Milano: capitale dell'economia, della moda e - da oggi - anche del sorriso. Abbiamo parlato con Dottor Emanuele Puzzill: "La scelta di arrivare a Milano è perché mi ha eletto, tra virgolette, ed è stata molto meritocratica con il mio operato. Ho portato tutto quanto il gruppo di lavoro mio da Roma nei miei studi di Milano, fino poi ovviamente a cercare di creare un mood lavorativo molto elegante, molto tranquillo, che vada un pochino contro tutto ciò che un paziente comune si può aspettare dallo studio odontoiatrico, dagli odori, dai rumori, dalla frenesia, dall'attesa, quindi mi piace molto avere un rapporto one-to-one con tutti i miei pazienti. Io giro tantissimo tra tutti i miei studi perché per me il rapporto umano non deve mai decadere. Oggi non bisogna pensare mai al paziente come un numero e quindi in quel momento cerco di essere molto presente sia su Milano che su Roma". Riduttivo considerare la nuova sede milanese un semplice 'studio'. Il quartier generale del sorriso avvolge e coccola il paziente, offrendo ampie vetrate e spazi verdi per rilassare corpo e mente. In più tecnologie all'avanguardia e macchinari di livello massimo. Un approccio totalmente nuovo e pionieristico: il metodo Puzzilli. "Il metodo non è nulla di innovativo ma è semplicemente il match di tantissime discipline odontoiatriche che intercomunicano tutte quante insieme nello stesso momento. Immaginate che oggi il digital twin è entrato nel mio mondo in maniera prepotente. Che cos'è il digital twin? Come dice il termine stesso è un gemello digitalizzato. Tutte le informazioni vengono replicate effetivamente al computer. Quindi io sto creando un gemello digitale, quindi un digital twin. Vede immediatamente il colore della pelle, la distanza interpopolare, l'angolo mandibolare, il tipo di sorriso gengivale che possa essere corretto o meno e mi crea praticamente, mi genera una serie di sorrisi che possono più essere appropriati e personalizzabili". Un approccio poi totalmente metal free: dalle protesi agli attrezzi metallici sostituti con materiali atossici. Per rispettare il corpo umano e per dare meno fastidio al paziente. Perché il benessere della persona è al centro del Metodo Puzzilli.