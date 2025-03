Metalmeccanici, al via manifestazioni in tutta Italia Roma, 28 mar. (askanews) - Al via in tutta Italia le manifestazioni dei metalmeccanici che protestano per il rinnovo del contratto. La trattativa per il rinnovo del contratto è bloccata dal 12 novembre scorso e, con una nota congiunta, Fim, Fiom e Uilm ricordano di aver avanzato proposte per rilanciare l'industria e il lavoro nel settore. Nel video i cortei di Roma e Milano. "Vogliamo confermare le norme del precedente contratto e stabilire gli aumenti in particolare riguardo al salario - dicono i sindacati di categoria - loro (Federmeccanica) non vogliono dare certezza e garantire sugli aumenti". "Tutti parlano dei bassi salari, tutti raccontano dei bassi salari ma quando gli diciamo che vogliamo contrattare Federmeccanica non si siede al tavolo: è un atto antidemocratico, noi non ci fermeremo fino a quando non riprenderemo la trattativa e porteremo a casa il rinnovo del contratto nazionale", ha affermato Michele De Palma, segretario generale Fiom Cgil alla manifestazione di Reggio Emilia. Secondo la leader Cisl, Daniela Fumarola "è inaccettabile che, dopo mesi di trattative interrotte, Federmeccanica e Assistal continuino a ignorare legittime richieste sindacali. Il contratto collettivo è fondamentale per adeguare i salari al costo della vita, migliorare le condizioni di lavoro, generare e redistribuire crescita garantendo maggiore sicurezza, soprattutto negli appalti. Rifiutarsi di rinnovare significa mortificare la dignità, il valore e il ruolo di chi, ogni giorno, contribuisce alla crescita del Paese in settori strategici", scrive sui social. "In una situazione come questa, dove ci sono i dazi, la prima cosa importante sono le fabbriche e i lavoratori. I lavoratori difendono l'Italia, difendono la manifattura e con la loro azione hanno sempre debellato questioni negative", ha rivendicato il segretario generale Uilm, Rocco Palombella alla manifestazione a Napoli.