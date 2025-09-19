Meta presenta i nuovi Ai Glasses con display hd Milano, 18 set. (askanews) - Mark Zuckerberg ha presentato i nuovi occhiali intelligenti frutto della partnership con EssilorLuxottica. I Meta Ray-Ban Display Glasses, sono i primi occhiali con display a colori, ad alta risoluzione, che appare solo quando serve. Il dispositivo integra in un unico design elegante e confortevole microfoni, altoparlanti, fotocamere, potenza di calcolo e AI, offrendo un'esperienza innovativa e naturale da indossare ogni giorno. Un braccialetto con 18 ore di autonomia permette di controllare in silenzio questi smart glasses con i gesti della mano. "Il nostro obiettivo è realizzare occhiali dall'aspetto accattivante che offrano una superintelligenza personale e una sensazione di presenza, utilizzando ologrammi realistici. Queste idee combinate costituiscono ciò che chiamiamo metaverso", ha spiegato Zuckerberg da Menlo Park. "Gli occhiali rappresentano il fattore di forma ideale per la superintelligenza personale, perché permettono di rimanere presente nel momento, accedendo a tutte queste funzionalità di intelligenza artificiale che rendono più intelligenti, aiutano a comunicare meglio, a migliorare la memoria, a potenziare i sensi e molto altro - ha proseguito - inoltre, permettono all'intelligenza artificiale di vedere ciò che vedi, sentire ciò che senti, parlarti durante il giorno e, molto presto, generare qualsiasi interfaccia utente di cui hai bisogno direttamente nella tua vista in tempo reale". Sulla scia del successo dei modelli precedenti, la seconda generazione dei nuovi Ray-Ban Meta Glasses offre invece una maggiore autonomia, fino a otto ore di utilizzo misto, e registrazione video in 3K - il doppio della risoluzione precedente. Meta ha anche presentato una nuova serie di occhiali con tecnologia AI per atleti, gli Oakley Meta Vanguard, pensati specificamente per gli sport ad alta intensità.