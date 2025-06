Meta investe nell'energia nucleare e salva una centrale in Illinois Milano, 4 giu. (askanews) - Meta ha deciso di investire sul nucleare per soddisfare, riducendo le emissioni di carbonio, la domanda di energia delle sue società, un consumo in aumento con l'utilizzo sempre più esteso dell'intelligenza artificiale. La società madre di Facebook e Instagram ha stretto un accordo della durata di 20 anni con il gruppo Constellation Energy, in cui si impegna a finanziare il mantenimento di un impianto nucleare in Illinois, che avrebbe chiuso già da qualche anno senza il programma statale di crediti a emissioni zero nato per sostenerlo. Ora con l'arrivo di Meta non solo è garantita l'apertura ben oltre quella data ma è previsto anche un aumento di produzione dell'energia. Il gruppo di Zuckerberg è solo uno degli ultimi fra le big tech a puntare sul nucleare: annunci di importanti investimenti in nucleare sono stati fatti, fra gli altri, anche da Google e Microsoft.