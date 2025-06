Messico, resti di 381 corpi trovati in un crematoio abbandonato Ciudad Juàrez, 30 giu. (askanews) - I resti di 381 corpi sono stati trovati in un crematorio abbandonato nella zona di Granjas Polo Gamboa a Ciudad Juarez, in Messico, che serviva un'agenzia di pompe funebri ma non cremava i cadaveri, ha riportato il quotidiano La Jornada. L'agenzia è accusata di frode: consegnava ai parenti dei defunti ceneri che non appartenevano ai loro cari, ha riportato il quotidiano, citando la procura regionale. Secondo quanto precisato, i resti sono stati trovati all'interno di un piccolo edificio, simile a un condominio con cinque o sei stanze, dove centinaia di corpi erano ammucchiati a causa di "negligenza criminale". La procura ha arrestato due persone, il proprietario del crematorio e uno dei dipendenti, che saranno incriminate per reati relativi a manipolazione impropria di resti umani, violazione delle norme sanitarie, sepoltura non autorizzata e frode. Gli investigatori stanno attualmente verificando l'operato delle agenzie funebri che hanno collaborato con questo crematorio.