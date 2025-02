Messico, iniziato rafforzamento frontiere a confine con Usa Ciudad Jarez, 4 feb. (askanews) - Migliaia di membri della Guardia Nazionale messicana stanno arrivando a Ciudad Juarez, al confine tra Messico e Stati Uniti. Si tratta della mobilitazione parte di una serie di accordi per ritardare l'inizio dei dazi USA di un mese. Il Messico infatti rafforzerà la sicurezza lungo il confine con gli Stati Uniti con 10.000 soldati della Guardia Nazionale per combattere il traffico di droga. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato che gli uomini delle forze di sicurezza saranno usati per frenare il traffico di droga e l'immigrazione clandestina.