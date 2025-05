Merz vede Rutte e dice che Usa sono "indispensabili per sicurezza Ue" Bruxelles, 9 mag. (askanews) -Gli Stati Uniti sono "indispensabili" per la sicurezza europea, ha sottolineato il cancelliere tedesco Friedrich Merz dal quartier generale della Nato a Bruxelles. "L'America è indispensabile per la sicurezza europea, oggi e nel lungo termine. E i timori che nutrivo la notte delle elezioni sono stati particolarmente acuiti dalla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, che si era tenuta solo una settimana prima. Oggi sono molto grato di poter avere una visione più ottimistica sul futuro dell'alleanza Nato". Da parte sua il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in riferimento all'adesione dell'Ucraina all'Alleanza atlantica, ha ribadito: "L'intera Nato si è accordata sul percorso irreversibile dell'Ucraina verso la Nato, ma non abbiamo mai concordato che, come parte di un accordo di pace, l'Ucraina avrebbe ottenuto l'adesione alla Nato. Questo non è mai stato concordato. Ma a lungo termine, l'Alleanza Nato ha detto sì, ci sarà questa prospettiva di adesione alla Nato. Questo vale per il lungo termine, non per i negoziati di pace in corso al momento".