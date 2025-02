Merz punta al overno nero-rosso per Pasqua e riforma freno al debito Berlino, 25 feb. (askanews) - Il futuro cancelliere dell'Unione, Friedrich Merz, punta a una coalizione di Governo nero-rossa - formata cioé da Cdu-Csu e Spd, rispettivamente arrivati primi (con il 28,5%) e terzi (con il 16,5%) alle elezioni del 23 febbraio in Germania - entro Pasqua, scrive Die Welt online. E fin qui niente di nuovo. Tuttavia, nel nuovo Bundestag, che dovrebbe riunirsi per la prima volta il 24 o 25 marzo, Merz potrebbe incontrare qualche difficoltà per riformare il freno al debito ("Schuldenbremsen" in tedesco) - che blocca l'indebitamento pubblico sotto lo 0,35% del Pil - una norma contenuta nella Costituzione tedesca che, come tale, ha bisogno dei due terzi del Parlamento per essere modificata. Con questa riforma, il futuro Governo Merz, potrebbe aumentare le spese alla Difesa istituendo un fondo speciale - di centinaia di milioni di euro - per la Bundeswehr, l'esercito tedesco, e allo stesso tempo rafforzare gli aiuti all'Ucraina. Parola d'ordine: fare presto, poiché nel nuovo Bundestag sono le due ali estreme, l'ultradestra AfD e la Linke - che domenica hanno ottenuto il 20,8% e un sorprendente 8,7% delle preferenze - a rappresentare una minoranza di blocco, che spingerebbe Merz a cercare subito un dialogo con altri partiti, tra cui i Verdi e la Fdp, che hanno i seggi, e quindi i voti necessari, nella "vecchia" legislatura. Alla Cancelleria il leader della Cdu Merz e il cancelliere Olaf Scholz, che come promesso si farà da parte quando inizieranno le trattative, si sono incontrati per circa un'ora e mezza, scrive la Welt: avrebbero discusso del passaggio di consegne, dalle elezioni alla formazione del nuovo governo e della possibile creazione di un fondo speciale per gli aiuti all'Ucraina, che ha suscitato l'ira della Linke, contraria all'aumento delle spese per la Difesa. Intanto i 64 nuovi deputati della Sinistra tedesca posando per una foto di gruppo di inizio legislatura hanno messo in guardia sull'arrivo degli "antifascisti", al grido di Alerta Alerta Antifascista (fonte video Linke X di Andrea Maurer, Zdf).