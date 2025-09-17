Merz prepara "autunno riforme" e mette in guardia da Putin sabotatore Berlino, 17 set. (askanews) - In apertura del dibattito generale sul bilancio 2025 al Bundestag, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato che la Germania si trova ad affrontare "decisioni importanti questo autunno", tra crisi economica e aggressione russa, spiegando che non vede più alcuna separazione tra politica estera e politica interna. "Il nostro Paese dovrà affrontare decisioni importanti questo autunno, e tutti noi sentiamo che le decisioni che ci attendono non riguarderanno dettagli, ma questioni fondamentali". Poi attacca il leader russo, alla ricerca del prossimo obiettivo: "Putin sta testando da tempo i limiti. Sabota, spia, uccide, cerca di creare incertezza". La Russia vuole destabilizzare le nostre società", ha avvertito i parlamentari, sottolineando che "non lo permetteremo. "La Germania - ha annunciato - deve quindi rafforzare la propria forza di resistenza e capacità di difesa". "È importante dissuadere i nostri avversari da ulteriori aggressioni e allo stesso tempo avvicinare alleati e partner", ha sottolineato Merz nel suo intervento. A replicargli la leader di AfD, Alice Weidel: "I cittadini stanno diventando impazienti, signor Merz. Aspettano che lei superi la sua vanità e la negazione della realtà, tipica della sinistra ambientalista. Non una parola da parte sua sull'insidioso omicidio politico di Charlie Kirk, la cui morte ha sconvolto non solo gli Stati Uniti".