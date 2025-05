Merz in Ue ribadisce ruolo forte Germania, tra dazi e sfida migranti Bruxelles, 9 mag. (askanews) - Dopo il suo debutto a Parigi e Varsavia, il neo-cancelliere tedesco Friedrich Merz ha fatto tappa a Bruxelles, dove punta a ripristinare un ruolo di peso della Germania in Europa dopo mesi di paralisi politica. "So che in Europa è importante lavorare insieme, che la Germania in particolare svolga un ruolo attivo e forte nell'Unione Europea, e il governo tedesco è determinato a farlo, perché le sfide che ci troviamo ad affrontare sono così grandi che sappiamo tutti che possiamo superarle solo insieme", ha detto in conferenza stampa a Bruxelles. Il leader Cdu ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, la quale ha colto l'occasione per chiedere che la questione dei migranti sia affrontata congiuntamente dagli Stati membri dell'Ue, mentre la Germania ha rafforzato le misure per respingere i richiedenti asilo alla frontiera. "Non lo ripeterò mai abbastanza: la migrazione è una sfida comune europea e necessita di una soluzione comune europea". Merz ha inoltre ribadito che la Germania non cambia posizione sul debito comune europeo, sottolineando che deve rimanere uno "strumento straordinario" e ha inoltre riferito i contenuti del suo colloquio con il presidente Usa Donald Trump la sera prima: "Sosteniamo l'iniziativa del presidente americano di chiedere un cessate il fuoco di 30 giorni, che dovrebbe iniziare oggi. Sarà anche un banco di prova per valutare quanto seriamente Putin sia interessato a tali colloqui e accordi. La palla è ora nel campo di Mosca, da nessun'altra parte. È nel campo di Mosca".