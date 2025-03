Merz: il mega piano di investimenti per "guerra Putin contro Europa" Berlino, 18 mar. (askanews) - La "guerra contro l'Europa" guidata dalla Russia rende necessario il piano di investimenti giganteschi, soprattutto militari, che martedì 18 marzo sarà sottoposto al voto dei deputati tedeschi. Lo ha ricordato il cancelliere in pectore e leader della Cdu Friedrich Merz davanti al Bundestag. "Le circostanze sono determinate soprattutto dalla guerra di aggressione di Putin contro l'Europa. Si tratta infatti di una guerra contro l'Europa, e non solo di una guerra contro l'integrità territoriale dell'Ucraina", ha dichiarato il futuro cancelliere.