Merz: Germania aiuterà Kiev a produrre armi a lungo raggio Berlino, 28 mag. (askanews) - La Germania aiuterà Kiev a sviluppare nuove armi a lungo raggio in grado di colpire obiettivi russi. Ad annunciarlo è stato il cancelliere tedesco Friedrich Merz - in conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "I nostri ministri della Difesa firmeranno oggi un memorandum d'intesa sull'approvvigionamento di sistemi d'arma a lungo raggio di fabbricazione ucraina, i cosiddetti 'Long-Range Fires'. Non ci saranno limiti di gittata. Ciò consentirà all'Ucraina di difendersi completamente, anche contro obiettivi militari al di fuori del proprio territorio. Questo è l'inizio di una nuova forma di cooperazione militare-industriale tra i nostri Paesi, che ha un grande potenziale".