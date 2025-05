Merz: "Andrò in Ucraina, con Ue intendiamo garantire tregua duratura" Parigi, 7 mag. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato di voler rafforzare la cooperazione franco-tedesca su diverse questioni, come il commercio (Mercosur), la difesa e la diplomazia europea, durante una conferenza stampa a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron. Sulla questione ucraina ha dichiarato: "Sto effettivamente programmando una visita in Ucraina nelle prossime settimane. Il coordinamento delle modalità di svolgimento di questa visita è già in corso. Tuttavia, vorrei anche dire: vogliamo dare tutto il contributo possibile all'interno dell'Unione Europea per garantire che vi sia un cessate il fuoco duraturo oltre il prossimo fine settimana e che si possa poi raggiungere un accordo di pace con la Russia".