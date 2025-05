Merz a Kiev: fare tutto possibile per finire guerra prima possibile Kiev, 10 mag. (askanews) - Il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz tiene una conferenza stampa a Kiev con Emmanuel Macron, Keir Starmer, Donald Tusk e Volodymyr Zelensky. Merz afferma che "siamo determinati a fare tutto ciò che è in nostro potere per porre fine a questa guerra il più rapidamente possibile" e, insieme ad altri alleati, propone alla Russia un cessate il fuoco di 30 giorni.