Mercati, tendenze e investimenti, arriva il settimanale Moneta Milano, 11 apr. (askanews) - Si chiama Moneta ed è il nuovo settimanale economico finanziario presentato a Milano presso la sede di Borsa italiana dal direttore Osvaldo de Paolini. Il magazine sarà ogni sabato in edicola in abbinamento con i quotidiani Il Giornale, Libero e Il Tempo, con approfondimenti consultabili online. Osvaldo de Paolini, direttore di Moneta: "Moneta ha lo scopo e la missione di cercare di spiegare al meglio e con un linguaggio non banale ma semplice tutto quello che capita nel mondo dell'economia. Di questi tempi tra l'altro ce n'è bisogno perché noi stessi che siamo gli esegeti di quello che accade nel mondo dell'economia abbiamo difficoltà a capire dove si sta andando. Quello che sta facendo Donald Trump è francamente stupefacente. Crea non soltanto stupori ma perplessità e timori veri. La situazione è molto complicata. Io non ricordo in cinquant'anni un momento così complesso. Per questo la nascita di Moneta spero possa servire ad aprire un po' la luce su quello che sta capitando". Il settimanale, spiega il direttore, dedicherà anche congruo spazio al tema dell'agricoltura, in un momento storico in cui dazi potrebbero mettere a rischio l'approvvigionamento. Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli: "Mi sembra un lancio nel momento giusto perché succede di tutto, quindi avere persone professionali come De Paolini e la sua squadra aiuta gli investitori a capire dove siamo e quali sono i rischi". "Moneta" affronterà i principali temi dell'attualità economica: dalle storie delle grandi imprese italiane alle sfide delle startup, dai nuovi scenari globali all'innovazione tecnologica, con approfondimenti su fintech, agricoltura 5.0, sostenibilità, fashion e design.