Menopausa, presentato documento su presa in carico personalizzata Roma, 30 mag. (askanews) - È stato presentato alla Camera dei Deputati, il documento programmatico dal titolo: "Salute e benessere in menopausa: l'importanza di un approccio multidisciplinare e di una presa in carico personalizzata". Un documento che coinvolge tutti i professionisti di riferimento e che sottolinea l'importanza di un approccio multidisciplinare della menopausa e della sua presa in carico personalizzata attraverso un percorso uniforme sul territorio. L'evento di presentazione "Menopausa senza limiti: nuove consapevolezze e strategie" è stato organizzato su iniziativa dell'Onorevole Martina Semenzato, in collaborazione con Fondazione Onda ETS. Un importante passo affinché questo documento venga inserito al centro delle future agende politiche socio-sanitarie. Martina Semenzato, Presidente Intergruppo Parlamentare sulla Menopausa, ha dichiarato: "La tutela della donna deve necessariamente coinvolgere anche i nostri cicli di vita. La menopausa è una quota importante della vita di tutte noi donne. Ho voluto fortemente questi provvedimenti. È una mozione che parte dalla prevenzione, sensibilizzazione, interventi economici, ma parla anche di screening, perché noi donne ci avviciniamo troppo poco alla conoscenza della menopausa e su come affrontarla". Ad oggi manca un supporto adeguato delle figure professionali nei confronti delle donne e un approccio omogeneo a livello nazionale. Nicoletta Orthmann, Direttrice Medico-Scientifica di Fondazione Onda ETS, è intervenuta a margine dell'evento: "Le donne che vivono la menopausa hanno una percezione di uno scarso accompagnamento, di uno scarso supporto, emerge molto bene dai dati che abbiamo raccolto su questo tema lo scorso anno con una survey che ha coinvolto un campione di 600 donne". Un argomento, quello della menopausa, che coinvolge ampiamente le società scientifiche come la stessa Società italiana Menopausa. "Il documento che è stato presentato è un estremamente interessante" - afferma Costantino Di Carlo, Presidente SIM - "La Società Italiana di Menopausa è fondamentalmente perché è una società scientifica che tende a promuovere la ricerca nel campo della menopausa. Vorrei rappresentare che la nostra società ha compiuto una vasta indagine di tipo epidemiologico su un aspetto molto importante della menopausa che è la sindrome genitourinaria". La stessa Società Italiana di Ginecologia della Terza Età ha come obiettivo quello di emanare delle linee guida per gli addetti ai lavori. Stefano Lello, Presidente SIGITE, ha dichiarato: "La società italiana di ginecologia della terza età, nella sua veste di società scientifica che si occupa particolarmente delle donne in menopausa, ha come mission emanare delle linee guida che possano essere di supporto a tutti i colleghi che si occupano di menopausa. Questo viene realizzato attraverso la produzione di documenti scientifici pubblicati e basati sulla medicina, ovvero sull'evidenza". L'evento di presentazione del documento alla Camera dei Deputati è stato organizzato con il supporto non condizionato di Astellas. Anche Fulvio Berardo, General Manager Astellas Italy, è intervenuto ai nostri microfoni a margine dell'evento: "Noi di Astellas, come azienda farmaceutica, crediamo che aver messo a disposizione l'innovazione terapeutica per gestire le vampate in menopausa non sia un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Vogliamo svolgere un ruolo di primo piano al fianco delle donne per rompere lo stigma e abbattere il muro del silenzio che impedisce loro di conversare con i clinici di riferimento. Vogliamo raggiungere questo traguardo supportando iniziative come queste nelle quali tutti gli stakeholders che ruotano attorno alla donna possono mettere a fattor comune le proprie conoscenze per offrire alle donne strumenti per essere più consapevoli e quindi più proattive nella loro lotta contro i sintomi della menopausa". Si stima che in Italia siano 17 milioni le donne in menopausa e perimenopausa con un impatto sulla salute ampiamente sottovalutato. Motivo in più per non lasciare sole le donne nell'affrontare i disagi fisici e psicologici legati alla menopausa, riducendo così anche i rischi di patologie correlate.