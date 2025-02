Melozzi: la discografia deve spingere di più Roma, 19 feb. (askanews) - "Sanremo è una sorta di fiera della discografia in cui, negli anni, le case discografiche hanno investito e oggi l'impatto sulle vendite dei biglietti è enorme. Dovendo dare un giudizio strettamente musicale, sono molto critico: noi temiamo di osare. Purtroppo il mondo della discografia si sta appiattendo e con uno strumento così potente come Sanremo è veramente un peccato. Quindi la discografia deve spingere, perché il Festival non può essere soltanto un modo per raccogliere, deve essere anche un modo per seminare musica, cultura e alzare il livello". Lo ha detto Enrico Melozzi, compositore, produttore e violoncellista, a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv.