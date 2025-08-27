Domenica 24 Agosto 2025

"L'arma" del cinema

Alberto Mattioli
"L'arma" del cinema
Meloni visita San Patrignano: potrete sempre contare sul governo
27 ago 2025
27 ago 2025
San Patrignano, 27 ago. (askanews) - "San Patrignano è una realtà che potrà sempre contare sul governo italiano, voi avete applaudito me, ma sono io che devo applaudire voi, siete persone che sono inciampate ma si sono rimesse in piedi e quando uscirete da qui avrete qualcosa d insegnare agli altri". Lo ha detto Giorgia Meloni durante la sua visita privata alla comunità di San Patrignano. "Ci vuole una grande forza, coraggio, umanità per fare il percorso che state facendo, io sono una persona che deve imparare qualcosa da voi, in bocca al lupo per il vostro futuro"