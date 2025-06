Meloni: Uzbekistan partner molto importante, rapporti eccellenti Samarcanda, 29 mag. (askanews) - "L'Uzbekistan è un partner molto, molto importante. Le nostre sono relazioni solide, eccellenti già da molto tempo. Già dal 2023 abbiamo cercato di portarle ad un altro livello con il partenariato strategico e ora c'è il tentativo di rafforzare ancora di più il partenariato. Le materie su cui cooperare in modo rafforzato sono moltissime e sono molto contenta del fatto che siamo stati molto concreti nella volontà di mettere in campo su tutte le materie prioritarie un lavoro che, a partire da oggi, si farà sempre più concreto e cadenzato". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rivolgendosi al presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev in dichiarazioni alla stampa al termine del bilaterale a Samarcanda.