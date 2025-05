Meloni: su acquisto Gnl da Usa valutiamo in base a un nostro vantaggio Roma, 7 mag. (askanews) - Sull'eventuale acquisto di maggiore quantità di GNL dagli Usa "noi dobbiamo valutare in base alle nostre necessità, dobbiamo valutare in base al nostro vantaggio, proseguendo però una strategia" di diversificazione "che non ha iniziato questo governo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel premier question time in Senato, rispondendo a Peppe De Cristofaro di Avs. "Nell'ambito della mia visita a Washington - ha detto ancora - Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto una dichiarazione che dice che vogliamo rafforzare la nostra cooperazione in campo energetico. A noi serve anche per continuare quel cammino di diversificazione delle forniture che è stato avviato all'indomani della guerra d'invasione russa in Ucraina. Grazie a questa scelta oggi noi siamo la nazione con il più variegato mix di fonti di approvvigionamento esterno e gli Stati Uniti sono già il secondo mercato di origine del GNL importato in Italia con oltre cinque miliardi di metri cubi importati nel 2024. Partiamo quindi da una collaborazione consolidata che è iniziata con l'amministrazione Biden e che quindi difficilmente può essere venduta come un favore che si sta cercando di fare a Donald Trump. E' importante per l'Italia mantenere un'ampia diversificazione delle forniture ma non ci sono impegni in questo senso", ha concluso.