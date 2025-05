Meloni: smentita mancanza di interesse Merz per rapporto con l'Italia Roma, 17 mag. (askanews) - "Sono molto felice di aver accolto il cancellier Merz. Veniamo dai lavori della Cpe, dove abbiamo avuto modo di scambiarci prime opinioni che abbiamo approfondito nel bilaterale. È stato un incontro molto aperto, cordiale, operativo, concreto che credo rappresenti la smentita più efficace di una presunta assenza di interesse del nuovo governo tedesco per il rapporto con l'Italia. La solidità e la profondità delle nostre relazioni sono impossibili da mettere in dubbio". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz, ricevuto a Roma all'indomani del vertice in Albania dei leader europei.