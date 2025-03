Meloni: sconvolta da reazione su Ventotene, sono stata insultata Bruxelles, 20 mar. (askanews) - "Sono rimasta sconvolta" dalla reazione alle parole su Ventotene, con "parlamentari della repubblica che sono arrivati sotto i banchi del governo con insulti e ingiurie. La sinistra perde il senso della misura" e mostra "un'anima illiberale e nostalgica" con una "reazione assolutamente scomposta". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Bruxelles, a margine del Consiglio europeo. "Diceva Chesterton: rispetto gli uomini e la loro vita ma rivendico di non essere d'accordo con le loro idee - ha aggiunto - Io non sono d'accordo" con alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene, ma "non vuol dire insultare. Non ho insultato nessuno. Quella che è stata insultata sono stata io e ampiamente. Mi pare che ci sia una sinistra che ha difficoltà a confrontarsi con le idee degli altri, io non ho difficoltà a confrontarmi con le idee degli altri, sono molto convinta delle mie, le rivendico e questa credo sia la base della democrazia. Il problema credo che ce l'abbiano altri".