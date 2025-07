Meloni: possibile referendum premierato prossima legislatura Roma, 4 lug. (askanews) - "Le dinamiche e le tempistiche delle riforme e dei referendum su giustizia e premierato dipendono dal parlamento, per me è importante realizzarle. Se il referendum sul premierato si terrà nella prossima legislatura non si potrà dire che è una riforma che garantisce noi stessi e si potrà parlarne nel merito". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento al Forum in Masseria di Bruno Vespa.