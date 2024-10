Meloni: Piano Mattei concreto, serve sforzo intero Sistema Italia Roma, 11 ott. (askanews) - "Il successo del Piano Mattei dipenderà anche e soprattutto dallo sforzo che l'intero Sistema Italia in tutte le sue articolazioni sarà capace di produrre. Dal tessuto produttivo ovviamente possono arrivare idee ma soprattutto soluzioni ai problemi concreti perché non c'è nessuno più concreto di chi fa impresa e ogni giorno è chiamato a organizzare il proprio lavoro, programmare gli investimenti per il futuro. Il Piano Mattei che abbiamo scritto non è altro che questo: un piano concreto, fatto di progetti realizzabili, sostenibili, da attuare secondo un cronoprogramma ben delineato e stabilito". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Capri, dedicato al contributo che il settore privato può dare al Piano Mattei per l'Africa. "E credo - aggiunge - che anche questa sia una novità importante che abbiamo voluto introdurre, perché di tutto c'era bisogno, tranne che dell'ennesimo lungo elenco di buoni propositi o un nuovo grande libro dei sogni, magari da dimenticare in qualche cassetto dopo averlo scritto e magari averlo presentato. Con questo spirito, con questo approccio abbiamo lavorato in questi mesi per porre le basi del piano, per avviare i progetti pilota nelle prime nove nazioni con le quali abbiamo scelto di avviare questa collaborazione".