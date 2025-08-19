Giovedì 21 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Meloni: per la pace in Ucraina servono unità e giustizia
19 ago 2025
19 ago 2025
  3. Meloni: per la pace in Ucraina servono unità e giustizia

Meloni: per la pace in Ucraina servono unità e giustizia

Washington, 19 ago. (askanews) - "Se vogliamo raggiungere la pace e se vogliamo garantire la giustizia, dobbiamo farlo uniti. Ecco perché oggi è un giorno molto importante". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Washington durante l'incontro fra i leader europei con Zelensky e Trump alla Casa Bianca per discutere del futuro dell'Ucraina dopo 3 anni di guerra. "Ovviamente potete contare sull'Italia, come fin dall'inizio. Siamo dalla parte dell'Ucraina e sosteniamo senza riserve i vostri sforzi per la pace", ha aggiunto.