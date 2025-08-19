Meloni: per la pace in Ucraina servono unità e giustizia Washington, 19 ago. (askanews) - "Se vogliamo raggiungere la pace e se vogliamo garantire la giustizia, dobbiamo farlo uniti. Ecco perché oggi è un giorno molto importante". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Washington durante l'incontro fra i leader europei con Zelensky e Trump alla Casa Bianca per discutere del futuro dell'Ucraina dopo 3 anni di guerra. "Ovviamente potete contare sull'Italia, come fin dall'inizio. Siamo dalla parte dell'Ucraina e sosteniamo senza riserve i vostri sforzi per la pace", ha aggiunto.