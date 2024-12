Meloni: non sono nemica dell'Ue ma non può regolamentare ogni materia Roma, 18 dic. (askanews) - "Non cambio idea sull'Europa proprio perché voglio un'Europa più forte. Ma l'Europa deve occuparsi di meno cose e farlo meglio: occuparsi di materie sulle quali gli Stati non possono competere da soli ma non c'è bisogno di uniformare e regolamentare tutto per l'intero continente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni replicando in aula al Senato al dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "L'unico principio mai applicato - ha aggiunto - è il principio di sussidiarietà. Questa resta la mia idea di Ue, non vuol dire che io sia nemica dell'Europa".