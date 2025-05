Meloni: non abbiamo terminato il lavoro ma siamo sulla strada giusta Bologna, 27 mag. (askanews) - La scelta del governo è stata quella di "concentrare le risorse sulle priorità, mettere al centro il lavoro e penso che i risultati record sull'occupazione dimostrano che si trattava della scelta giusta. Ora va stabilizzato il trend, non abbiamo terminato il nostro lavoro ma siamo sulla strada giusta". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria in corso a Bologna.