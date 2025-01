Meloni: "Musk influente e ricco problema o perché non è di sinistra?" Roma, 9 gen. (askanews) - "Non mi risulta che Elon Musk finanzi in giro partiti, associazioni o esponenti politici. Questo lo fa per esempio George Soros, e questa sì la considero una pericolosa ingerenza negli affari degli Stati nazionali e nella sovranità degli Stati nazionali, questa sì. Però quando è accaduto mi si è parlato di filantropi. Allora il problema è che Elon Musk è influente e ricco o che Elon Musk non è di sinistra? Scusate...": lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa annuale, in merito alle presunte ingerenze del proprietario di X e Space-X Elon Musk nella politica europea. "Io capisco cosa è ingerenza. Ed esprimere le proprie opinioni è ingerenza fino a un certo punto, può piacere, può non piacere, io posso anche non condividere alcune cose, ma è una cosa diversa. L'ingerenza sulla sovranità di un Paese si ha quando i miliardi vengono spesi per condizionare le scelte politiche pagando gli esponenti politici", ha sottolineato. "Questo pericolo per la democrazia non lo vedo. Può essere problematico nei rapporti tra alleati. Ma dell'ingerenza di Elon Musk nella campagna elettorale tedesca vorrei ricordare l'ingerenza del cancelliere tedesco nella campagna elettorale italiana".