Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Infortunio AlcarazMeloni IsraeleFlotillaUcraina RussiaVittorio Sgarbi Emanuele Ragnedda
Acquista il giornale
VideoMeloni: "Israele oltre i limiti, esca dalla trappola della guerra"
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Meloni: "Israele oltre i limiti, esca dalla trappola della guerra"

Meloni: "Israele oltre i limiti, esca dalla trappola della guerra"

La premier all'Onu: "Ma e' Hamas ad aver scatenato tutto e ora ostacola la pace"