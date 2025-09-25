Meloni: Israele ha infranto norme umanitarie, sì Italia alcune sanzioni New York, 25 set. (askanews) - "La reazione deve rispettare il principio di proporzionalità, Israele ha superato quel limite e su questo limite ha finito di infrangere norme umanitarie causando una strage tra civili. Una scelta che l'Italia ha definito inaccettabile e che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dall'Ue nei confronti di Israele". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu a New York.