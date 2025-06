Meloni incontra Milei, adottato il Piano d'Azione Italia-Argentina Roma, 7 giu. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica argentina, Javier Milei. Il colloquio tra i due leader - si legge in un comunicato stampa congiunto - ha focalizzato l'attenzione sul "rafforzamento del già solido partenariato bilaterale fra Italia e Argentina, fondato su valori condivisi e su un profondo legame storico-culturale tra le due Nazioni". I due presidenti hanno adottato il Piano d'Azione Italia-Argentina 2025-2030 - da loro annunciato in occasione della visita della presidente Meloni a Buenos Aires del novembre 2024 - con l'obiettivo di "imprimere ulteriore impulso e proiezione strategica al rapporto fra Italia e Argentina attraverso l'individuazione di specifici obiettivi e strumenti". Il colloquio tra i due leader è durato circa due ore, oltra alla firma di diversi accordi, sono stati passati in rassegna i principali temi dell'agenda internazionale, è stato ribadito "il pieno sostegno a una pace giusta e duratura in Ucraina - ha fatto sapere Palazzo Chigi - la condivisa visione della centralità delle relazioni transatlantiche, il rispettivo sostegno alla collaborazione tra l'Unione europea e l'organizzazione regionale del Mercosur; il comune impegno alla lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al traffico di esseri umani".