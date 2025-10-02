Giovedì 2 Ottobre 2025

Il popolo dei moderati vuole risposte

Raffaele Bonanni
Il popolo dei moderati vuole risposte
Video
Meloni incontra il cancelliere tedesco Merz a Copenaghen
2 ott 2025
2 ott 2025
Meloni incontra il cancelliere tedesco Merz a Copenaghen

Milano, 2 ott. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Copenaghen, a margine di una riunione della Comunità politica europea. Secondo una dichiarazione, i leader hanno discusso dei recenti sviluppi in Ucraina e in Medio Oriente, nonché della competitività europea, in particolare nel settore automobilistico, in vista del Consiglio europeo sui cambiamenti climatici previsto per il 23 e 24 ottobre.