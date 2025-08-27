Martedì 26 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meloni MeetingPrevisioni meteoManovra 2026Ucraina Usa
Acquista il giornale
VideoMeloni: in Ucraina spiragli per negoziati, dobbiamo crederci
27 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Meloni: in Ucraina spiragli per negoziati, dobbiamo crederci

Meloni: in Ucraina spiragli per negoziati, dobbiamo crederci

Rimini, 27 ago. (askanews) - "Dopo tre anni e mezzo in cui la Russia non aveva dato nessun segnale di dialogo si sono aperti spiragli per un percorso negoziale in Ucraina grazie all'iniziativa di Trump e soprattutto all'eroica resistenza del popolo ucraino e al compatto sostegno garantito dall'Occidente, dall'Europa e dall'Italia, nonostante un'opinione pubblica non sempre convinta. In questa opportunità di dialogo dobbiamo credere fortemente portando contributo idee e proposte". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Cl a Rimini. Servono "robuste garanzie di sicurezza per l'Ucraina, è il punto di partenza, il presupposto non scontato stabilito a Washington. La proposta italiana su un meccanismo basato sull'articolo 5 (del trattato Nato, ndr) è attualmente la principale sul tavolo, un possibile contributo alla pace che la nostra nazione ha fornito di cui dobbiamo essere fieri", ha aggiunto.